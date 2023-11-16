في السعودية.. قامت بتركيب كاميرا مراقبة في المطبخ واكتشفت بأن الخادمة تقوم بفعل شيء صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يستمد هذا المقطع من مسلسل خليجي بعنوان “حياة ثانية” يتناول المقطع موضوع التعامل السيء وتبادل الأفعال الضارة بين الأشخاص في المشهد المعروض يُظهر المقطع سيدة خليجية وهي تقوم بتركيب كاميرا مراقبة في المطبخ، وبعد مشاهدتها لتسجيلات الكاميرا، اكتشفت مفاجأة صادمة تتعلق بما كانت تقوم به خادمتها يوميًا عند تحضيرها لها عصيرًا.

المشهد المعروض هو جزء من أحداث المسلسل الخليجي “حياة ثانية”، الذي يروي قصة سلطان وكيف خان ثقة أم مروى واستخدم الخادمة في تنفيذ مخططاته الخبيثة في إحدى الأيام، طلب من الخادمة إضافة مادة سامة إلى عصيرها دون علمها، مما أثار الجدل والتساؤلات حول تصرفاته الشريرة.

قصة أم مروى تكشف عن ذكائها وحنكتها الاستثنائية في معالجة الوضع. بدأت تشعر بالشك تجاه سلطان، ولكنها لم تفصح عن مشاعرها بدلاً من ذلك، قررت وضع كاميرات مراقبة في المطبخ للتحقق من سلوكه وفعلًا، اكتشفت خطة سلطان الخبيثة لقتلها على الرغم من استغرابها وإزعاجها من تصرفاته، حافظت على هدوئها وكتمت مشاعرها لتستمر في مراقبته.

مع ذلك، اتخذت الأم الحكيمة قرارًا سريعًا وذكيًا، حيث أوجهت مروى للسفر إلى أمريكا وأخذت كل الأموال التي كانت لديها هذا القرار أحبط خطط سلطان ومكائده الشريرة التي كان ينوي بها قتل والدتها واستيلائه على ممتلكاتها وابنتها.

انتهى المقطع بعودة سلطان إلى المنزل للبحث عن مروى، لكنه تفاجأ بوجود الأم مروى الحاضرة التي أعلمته أنها تعرف كل شيء وكشفت له تفاصيل تصرفاته الشنيعة