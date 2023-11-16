زلزال قوي يضرب دولة عربية والجهات المعنية توجه المواطنين بضرورة أخذ الحيطة

الرياض - محمد الاطلسي - شهد العراق وقوع هزة أرضية اليوم الخميس في محافظة دهوك وذكرت سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها؛ أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:31:42 هذا اليوم بالتوقيت المحلي حيث بلغت قوتها (3،4) درجة قرب الحدود العراقية -التركية وتبعد(20) كم شمال شرق العمادية بمحافظة دهوك .

واضافت" انه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردن اي خسائر مادية او بشرية تذكر.

ووجهت الهيئة الدعوة الي مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.