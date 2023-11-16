الأردن تفرض هذا العقاب على إسرائيل باتخاذ هذا الإجراء

الرياض - محمد الاطلسي - قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.

وطالب الصفدي في تصريحات إعلامية له، اليوم، المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مبينا أنه “لو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.

ولفت إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.

وذكر الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، مضيفا “نقوم بكل ما نعتقد أنه يساعدنا بنصرة الشعب الفلسطيني.. ونستثمر علاقاتنا للمطالبة بوقف الحرب والتحذير من دفع إسرائيل المنطقة للهاوية”.

وأضاف: “على العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام”.

وتابع: “نقوم بجهد مشترك مع أشقائنا العرب لكسر الحصار عن قطاع غزة”، وفق الصفدي الذي تحدث عن العمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.

وأردف: “على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض”.

واتم: “إن أراد المجتمع الدولي الحديث عن اليوم التالي للحرب فعليه أن يوقف ما يحدث الآن”، مضيفا: ”الدفاع ضد الاحتلال حق”.