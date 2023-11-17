اهانة جديدة للمجتمع الدولي .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين.

وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع قتيلين وثلاث إصابات خطيرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وحسب الوكالة، فقد أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم، فيما أشار تقرير آخر إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا رفضت الامتثال لطلب الجيش بإخلاء المستشفى.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتهما عن محيطهما الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات، حسب "وفا".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مخيم جنين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في المخيم برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية