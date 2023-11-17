"مهنة تحقق ثروات ضخمة وتحظى بشعبية كبيرة بين الوافدين في المملكة، لكنها تثير استياء السعوديين!"

الرياض - محمد الاطلسي - أسباب عدم عمل السعوديين في تطبيقات التوصيل

قلة السعوديين في تطبيقات التوصيل

يعاني قطاع تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية من قلة عدد السعوديين العاملين فيه. فعندما تم طرح سؤال للمواطنين عن عدد السعوديين الذين يعملون في هذا القطاع، كانت الإجابات مختلفة ومتنوعة. وأفادت إحدى المواطنات أنها رأت ثلاثة أو أربعة سعوديين فقط من بين 100 شخص. وأكدت أخرى أنها لم ترَ سوى سعوديين مرتين فقط، وأنا أحدهما، وذلك من بين العديد من الطلبات التي تلقتها. وأكد أحد الوافدين أنه لم يرَ الكثير من السعوديين يعملون في هذا القطاع.

الأسباب وراء عدم عمل السعوديين في تطبيقات التوصيل

هناك عدة أسباب تفسر عدم انتشار السعوديين في قطاع تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية. وأحد هذه الأسباب هو طبيعة العمل في هذا القطاع، حيث تكون معظم الطلبات تتطلب مهارات ومعرفة عالية للقيادة والتوصيل في أماكن مختلفة. قد يرفض البعض السعوديين تلك الوظائف بسبب طبيعة العمل الشاقة والمجهود البدني الذي يتطلبها التوصيل في بعض الأحيان.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تحديات أخرى تواجه السعوديين في العمل في تطبيقات التوصيل، مثل مشاكل التواصل مع العملاء أو التعامل مع المواقف الصعبة. قد يفضل البعض السعوديين العمل في مجالات أخرى تتطلب مهارات مختلفة أو توفر فرصًا أفضل للتقدم والتطور المهني.

تحسين فرص العمل للسعوديين في تطبيقات التوصيل

لتحسين فرص العمل للسعوديين في قطاع تطبيقات التوصيل، يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات لتعزيز الوعي وتوفير التدريب المناسب للسعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال. يجب أن تتم توفير فرص التدريب والتأهيل للسعوديين لتطوير مهاراتهم في قيادة السيارات والتوصيل والتعامل مع العملاء.

كما يجب أن تتعاون الشركات المشغلة لتطبيقات التوصيل مع الجهات الحكومية والتعليمية لتوفير برامج تدريبية وتعليمية مخصصة للسعوديين. يمكن أن تتضمن هذه البرامج تدريبًا عمليًا على قيادة السيارات وتوصيل الطلبات وتعلم كيفية التعامل مع العملاء بشكل فعال.

بهذه الطرق، يمكن تحسين فرص العمل للسعوديين في تطبيقات التوصيل وزيادة تواجدهم في هذا القطاع الحيوي. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وتوفير فرص العمل المناسبة للسعوديين.