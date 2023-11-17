عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي يكشف اخر التطورات لخارطة الطريق في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة وملحوظة على أرض الواقع لإنهاء الصراع في اليمن وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم، الذي ناقش معها مستجدات الأوضاع الراهنة والدفع بعملية السلام، التي يرعاها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مجلي أن “موقف مجلس القيادة الرئاسي موحد وداعم للخطوات الفاعلة التي يقوم بها الأشقاء في المملكة، كما يدعم موقف المبعوثين الأمريكي والأممي نحو تحقيق السلام”..مؤكدًا أن “هنالك فرق شاسع بين الطموحات الرامية للسلام و الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني”.

وقال مجلي “في الوقت الذي نبذل فيه جهود كبيرة وتعاون ملحوظ لإنهاء الصراع في اليمن، تستمر مليشيا الحوثي الارهابية في ممارساتها الإجرامية باضطهاد المواطنين القابعين تحت سلطتها القمعية وتمارس عليهم دكتاتورية مفرطة لا يسمح فيها للناس بحق التعبير عن آرائهم و مواقفهم الوطنية”.

وأضاف:”كما أطلقت خلال اليومين الماضيين أكثر من 70 طائرة مسيرة ضد المحاور العسكرية في صعدة ، وقبل ذلك هاجمت الضالع و مأرب، في ظل التحشيد العسكري واستمرار الأعمال العدائية بشكل يومي”.