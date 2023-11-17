اقالة مسؤول مصري كبير من منصب حساس

الرياض - محمد الاطلسي - قال موقع "القاهرة 24"، إن مصادر مطلعة أكدت إقالة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

وذكرت المصادر لموقع "القاهرة 24" أن حسام الدين أقيل من منصبه، يوم الأربعاء الماضي.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك، في 15 ديسمبر 2020، ولمدة 4 سنوات.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.

المصدر: القاهرة 24