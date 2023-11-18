هام جدا.. السعوديه تسمح للوافدين بتجديد الإقامة لمدة 10 سنين وتلغي نظام الكفيل

الرياض - محمد الاطلسي - الكثير من مواطني الدول العربية يذهب إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها، وذلك لما توفره من رواتب جيدة بالنسبة لبعض الدول العربية الأخرى.

وتتجه الآن المملكة إلى إلغاء نظام الكفيل في العمل ، وتسمح للوافدين بتجديد الإقامة لمدة 10 سنين.

ويسمى هذا النوع من الإقامات بالإقامة الدائمة، وهي فائدة كبيرة على الوافدين في المملكة وله مميزات كثيرة.

ووضعت المملكة بعض الشروط التي من خلالها يتم الحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية لمده 10 سنوات وأكثر للوافدين الذين يريدون البقاء في المملكة وهذه الإقامة تساعد على البقاء في المملكة دون كفيل أو ترحيل ويمكن معرفة هذه الشروط من خلال السطور القادمة تابعونا الآن:

الشرط الأول هو أن يكون الوافد من المستثمرين الذين لهم أعمال تجارية في المملكة.

لا بد من أن يكون هذا الشخص غير متهرب من الرسوم وأن يكون قائمًا بتسديدها كاملة وليس عليه أي غرامات أو مشكلات أمنية. الكفاءة العلمية والتخصصية هي أحد شروط هذه الإقامة. إن يكن هذا الشخص لديه أفكارًا أو يكن عنده إضافة إلى المملكة ولا يكون من العمالة العشوائية ولا بد من تقديم أشياء جديدة للمملكة. أولويات الإقامة مواطنو مجلس التعاون الخليجي. أبناء المواطنة من زوج وافد. أبناء الوافدة من أب سعودي. المجنسون.