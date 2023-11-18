تأشيرة سعودية جديدة لكل من يرغب بدخول المملكة والعمل فيها بدون كفيل

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت وزارتا الاستثمار والخارجية في السعودية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.

ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت سابقاً بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الآتي: الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة، والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي،