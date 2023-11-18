استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قطاع غزة وإصابة أطباء آخرين بقصف إسرائيلي

الرياض - محمد الاطلسي - أفاد مراسل RT باستشهاد مدير "مستشفى الوفاء للمسنين" في منطقة الزهراء بقطاع غزة، الطبيب مدحت محيسن وإصابة أطباء آخرين بعد قصف إسرائيلي تعرض له المستشفى.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء الجمعة، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه من بين الضحايا 5 آلاف طفل، وأن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي قد نشر بيانا كشف من خلاله "أكاذيب إسرائيل" بخصوص مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أنها قفزة في الهواء لتبرير حرب الإبادة ضد غزة ومستشفياتها.

وجاء في البيان: "من جديد يطل علينا جيش الاحتلال الإسرائيلي كما في كل مرة بسيناريوهات كاذبة وروايات مفبركة ومعلومات مضروبة ضد المستشفيات وهذه المرة ضد مجمع الشفاء الطبي، حيث تأتي تلك السيناريوهات الغبية ضمن حملة التحريض والتضليل المتواصلة التي يُروجها منذ سنوات طويلة ويعرضها على الرأي العام على أنها حقائق، بهدف تبرير حرب الإبادة الجماعية وجرائمه المتواصلة التي يرتكبها ضد المستشفيات وضد الآمنين والأبرياء والأطفال والنساء وضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة للهروب من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية قادمة".

وأكد المكتب أن "جميع المستشفيات لا تقدم سوى خدمة الاستشفاء للمرضى والجرحى، وأن مزاعم إسرائيل بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية أو أسلحة هي مجرد قفزة في الهواء وأكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية