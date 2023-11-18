رسيما دولة خليجية تفاجئ الجميع وتعلن فتح باب التجنيس بشروط ميسرة!!.. من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الجنسية العمانية من أهم الجنسيات العربية التي يحلم الكثيرون بالحصول عليها، حيث يحصل حامل الجنسية العمانية والجواز العماني على العديد من الامتيازات الخاصة، ويحتل الجواز العماني الترتيب رقم 65 في ترتيب جوازات العالم، وفقًا لمؤشر جايد للاستشارات Guide Consultants لترتيب جوازات السفر.

ويتيح جواز سفر سلطنة عمان لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 81 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل متوسطة إجمالًا، وهناك الكثير من الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها حامل الجواز العماني، وهو ما جعل الكثير من العرب يحلمون بالحصول عليها.

وفي هذا التقرير سوف نتعرف على طريقة الحصول على الجنسية العمانية والشروط المطلوبة للحصول عليها.

طرق الحصول على الجنسية العمانية

1 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال الميلاد يمكن الحصول على الجنسية العمانية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

• طفل لأب عماني، بغض النظر عن مكان ميلاد الطفل.

• طفل من أم عمانية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو لا يمنح الجنسية، حينها يمنح الطفل جواز سفر داخلي ويعتبر مقيماً أجنبياً.

• الأطفال المولودين لأبوين مجهولين في عمان هم مواطنون عمانيون بالميلاد.

يجوز منح الجنسية للأطفال المولودين لأم عمانية وأب أجنبي إذا استوفى ما يلي :

– والد الطفل الأجنبي متوفى أو مطلق أو هجر الأم العمانية لمدة 10 سنوات على الأقل

– إذا ولد الطفل خارج عمان من أب عماني، وجاء الطفل إلى عمان قبل سن 18، يمكن للطفل الحصول على الجنسية، ولكن إذا لم يكن كذلك فسيتم اعتبار الطفل مثل مقدم الطلب الجديد تم الزواج بإذن من الوزارة

– بحضانة الأم العمانية

– عاش في عمان لمدة 10 سنوات

– ليس مجرما، ويتمتع بسمعة طيبة

– يمكنه التخلي طوعا عن جنسيته الأجنبية

– لقد أعطى الوصي الإذن

ملاحظة : لا تمنح سلطنة عمان الجنسية العمانية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال الزواج

يمكن اكتساب الجنسية العمانية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن عماني، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :

يحق للمرأة الأجنبية التي تزوجت من عماني الجنسية العمانية إذا استوفت الشروط التية :

تم الزواج بإذن من الوزارة

• أنجبت من زوجها العماني طفلا

• عاشت مع زوجها لمدة 10 سنوات في عمان • لديها معرفة باللغة العربية

• ليست مجرمة، وتتمتع بسمعة طيبة

• للأرملة الأجنبية أو المطلقة لرجل عماني الحق في الجنسية العمانية إذا استوفت الشروط المذكورة أعلاه ولم تتزوج مرة أخرى من شخص غير عماني

• المرأة العمانية لا تمنح الجنسية السريعة لزوجها الأجنبي ويجب أن يقيم في السلطنة لمدة 15 سنة وأن يكون لديه طفل منها 3

الحصول على الجنسية العمانية من خلال التجنيس

التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :

• إذا عاش في عمان لمدة 20 عاما. في حالة الزواج من عمانية، يجب على الرجل الأجنبي البقاء في عمان لمدة 15 عامًا بشرط أن يكون لديه طفل من الزوجة العمانية وأن يكون الزواج رسميًا بإذن من الوزارة العمانية.

• أن يكون الشخص لائق عقليا، على استعداد للتخلي عن الجنسية (الجنسيات) الأجنبية.

4 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال برامج الاستثمار

لا يوجد حالياً في عمان تجنيس من خلال برامج الاستثمار. الجنسية المزدوجة في القانون العماني غير معترف في سلطنة عمان بالجنسية المزدوجة، وعلى من يحصل على الجنسية العمانية التنازل عن جنسيته الأخرى.

ولكن هناك استثناءات، فعلى الرغم من عدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة، لا يحظر القانون العماني يجوز منح الجنسية للأطفال المولودين لأم عمانية وأب أجنبي إذا استوفى ما يلي :

– والد الطفل الأجنبي متوفى أو مطلق أو هجر الأم العمانية لمدة 10 سنوات على الأقل

– إذا ولد الطفل خارج عمان من أب عماني، وجاء الطفل إلى عمان قبل سن 18، يمكن للطفل الحصول على الجنسية، ولكن إذا لم يكن كذلك فسيتم اعتبار الطفل مثل مقدم الطلب الجديد

– تم الزواج بإذن من الوزارة

– بحضانة الأم العمانية

– عاش في عمان لمدة 10 سنوات

– ليس مجرما، ويتمتع بسمعة طيبة

– يمكنه التخلي طوعا عن جنسيته الأجنبية

– لقد أعطى الوصي الإذن

ملاحظة : لا تمنح سلطنة عمان الجنسية العمانية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

حقوق وواجبات المواطنين العمانية (الحاصلين على الجنسية العمانية)

حقوق مواطني سلطنة عمان والحاصلين على الجنسية العمانية :

حق المساواة الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان حق الملكية الحريات السياسية والحريات النقابية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب السلطنة حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه حرية الرأي وحرية التفكير حرية التعبير حرية الاجتماع حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية حرية التجارة والصناعة حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي لا تقيد الحرية إلا بالقانون

واجبات مواطني سلطنة عمان والحاصلين على الجنسية العمانية :

احترام القانون والدستور والشعب احترام حريات الخرين دفع الضرائب وفق القانون الدفاع عن الوطن التنازل أو سحب الجنسية العمانية