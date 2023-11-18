اتفرج فضيحة كبيرة لمغترب في السعودية من أبناء هذه الدولة.. وقع في شر أعماله وكانت نهايته صادمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - وقع أحد المغتربين في السعودية بشر أعماله، حيث تم إلقاء القبض عليه وهو متلبس بفضيحة صادمة وغير مسبوقة ومن المتوقع أن يواجه عقوبة قاسية ستجعله عبرة لغيرة من الوافدين الذين لا يلتزمون بالقوانين والأنظمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية “سناب الداخلية”، فقد تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية من ضبط مقيم لمخالفته نظام البيئة، حيث قام بإلقاء مياة غير معالجة في وسط بيئي بمنطقة مكة المكرمة.

المقيم الذي تم القبض عليه متلبس بالجرم المشهود، من الجنسية الهندية، وقالت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه واحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق.

عقوبة قاسية تنتظر المقيم الهندي

من المتوقع ان يواجه المقيم الهندي عقوبة قاسية، حيث أن عقوبة مخالفة القاء مياة الصرف الصحي أو أي مكونات سائلة غير معالجة في أي وسط بيئي غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات.

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الأمن البيئي في مكة المكرمة لحظة ضبط مخالف قام بإلقاء مياه غير معالجة في وسط بيئي.



-pic.twitter.com/I2UhVKWui4 https://t.co/RappvWOvOq — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 11, 2023

الجدير بالذكر أن السعودية تحرص على المحافظة على الأوساط البيئية نظراً لأهميتها في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، لذلك وضعت عقوبات مشددة لمن يخالف ذلك ويعمل على تلويث البيئة بمياه الصرف الصحي او أي مكونات سائلة غير معالجة.