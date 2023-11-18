رسميا.. حملة توطين جديدة لهذه المهن بنسبة 70% والوافدين العاملين فيها ينتظرون هذا المصير؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار الجهود المبذولة لتطوير ودعم سوق العملة بالمملكة، تم استئناف المرحلة الثانية من التوطين بالمملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق توازن ما بين حجم الطلب والعرض، والتي تأتي تحت إشراف ورعاية كاملة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذا عملت مؤخرًا على إعلان وتطبيق خططاً استراتيجيةً فعالة لتوطين المهن وعملت على تعزيز الفرص المحلية للعمل بشكل كبير.

المرحلة الثانية من التوطين في السعودية

خطوة مهمة وحاسمة قامت بها وزارة الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وهي إطلاق المرحلة الأولى من التوطين في المملكة، لذا تسعى خلال الوقت الجاري لتكثيف جهودها من أجل تطبيق المرحلة الثانية من التوطين على أكمل ما يكون، لذا عملت على تحقيق تعاون مع بيوت الخبرة المتميزة في البلاد، بهدف تكوين شراكة حقيقة وليس مجرد توفير استشارات، مما يضمن بالأخير على تحقيق الأهداف المرجوة واستكمال اللازم في النظام الحالي.

الخطط الاستراتيجية لوزارة الموارد

عملية التطوير القائمة تحت وزارة الموارد البشرية ليست بسيطة، فقد تم استئنافها بالمرحلة الأولى، التي استهدفت تطوير الخطة الاستراتيجية التي تضمنت الرؤية والأهداف المرجوة، في حين المرحلة الثانية من التوطين تستهدف تحليل النقائص والعمل على نجاح عملية التنفيذ، على أن يتم ذلك طبقًا للخطط الموضوعة من جانب الوزارة لضمان نجاح كل الجهود الجهود المبذولة.

تعاون وزارة الموارد مع بيوت الخبرة

تسعى وزارة الموارد البشرية إلى توفير إطار عمل مُحدد وواضح، يمتلك مجموعة من المعايير الواجب الالتزام الكامل بها من قِبل كافة الأطراف المتأثرة بالمنظومة، لذا كونت الوزارة مشاركة فعالة مع بيوت الخبرة، بهدف التركيز أكثر على تحليل المبادرات، الأمر الذي يسهم في دمجها بشكل إيجابي أكثر مع البرامج الحالية.

كيف اعرف اذا انا مسجل في توطين؟

من خلال الذهاب إلى موقع صندوق تنمية الموارد البشرية

متى يصرف دعم توطين؟

خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام من تأكيد المنشأة على صفحة البرنامج.

ما هي مكافأة أجور التوطين؟

من 5 آلاف ريال إلى 10 ملايين ريال سعودي.