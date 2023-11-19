طارق صالح يكشف ما ينتظر اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - نــوه عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، إلى طبيعة اللقاءات والمشاورات الجارية مع المجتمع الدولي، موضحا ما ينبغي أن تتضمنه خارطة الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن.

وقال العميد طارق صالح في تصريح جديد له على موقع التواصل "إكس": يناقش المجتمع الدولي فرص اليمنيين في السلام وإعادة بناء دولتهم في ظل نظام جمهوري تعددي يحكمه الدستور والقانون يضمن المكتسبات ويعالج الاختلالات ويعيد إصلاح علاقات اليمن بمحيطه بما يحفظ مصالح الجميع ويوقف الصراعات والحروب.

ولفت العميد طارق صالح إلى موقف القوى الوطنية الإيجابي مع الجهود الدولية والأممية، مؤكدا "شركاء في السلام وأيادينا على الزناد".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس استقبلوا في وقت سابق المبعوثين الأممي والأمريكي.