يوتيوبر يمنية شهيرة تتحول الى رجل وقريبا سيعقد قرانه

الرياض - محمد الاطلسي - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن اليوتيوبر اليمنية شهد الجيلاني صاحبة محتوى صنائع المعروف في اليوتيوب تحولت خلال الفترة الماضية إلى رجل.

وأكد الناشط رامز المقطري في منشور تابعه محرر بوابتي إنه من المقرر إقامة عرس الجيلاني التي كانت تعمل مديرة مدرسة في تعز خلال الفترة المقبلة بعدما تقدم لإحدى الفتيات وطلبها للزواج.

وأشار المقطري إلى أن الجيلاني تحول إلى رجل بعد عملية تصحيح للأعضاء التناسلية بعدما كانت كل حركاته ذكورية فضلا عن ارتفاع الهرمونات الذكورية في جسده والتي أثبتت بالفعل انه رجل ليجري بعد ذلك العملية التصحيحية.