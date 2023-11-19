كاتب سعودي .. حماس لا تملك شرعية إعلان الحرب على إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الكاتب مشاري الذايدي أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي من تملك قرار الحرب والسلم، مشيرا إلى أن حماس لا تملك هذه الشرعية.

المقاومة الفلسطينية

وقال خلال لقاء له مع قناة mbc:" حماس ليست أول حركة بدأت مشروع مقاومة إسرائيل فكان هناك مقاومة قبل نكبة 48، وكان أمين الحسيني رمز القضية الفلسطينية وله مجموعات مقاومة، وكذلك عز الدين القسام الذي يسمى على اسمه الجناح العسكري لحماس، كان يقود المقاومة وهو سوري الجنسية واستوطن في فلسطين، وفيالق أخرى مثل منظمة فتح وغيرها ".

حركة حماس

وأضاف :" يقول البعض انسوا أن حماس إخوان، وأنهم تبع إيران ومن حقهم المقاومة، ولكن ممثل الشعب الفلسطيني حسب الشرعية العربية والدولية، هي منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة التي تمخضت عنها هي السلطة الوطنية التي تدير دولة فلسطين، وهي التي تملك قرار الحرب والسلم".

حماس لا تملك شرعية

وواصل:" حماس لا تملك شرعية إعلان الحرب وعلى الرغم من ذلك، بدأت الحرب وجلبت الرد الإسرائيلي الغاشم والهجمي والظالم".

حزب الله في لبنان

وأضاف:" في لبنان أليس حزب الله هو المستبد بقرار الحرب والسلم، أين الدولة في لبنان وأين حكومة لبنان، ألف باء السيادة في أي دولة احتكار قرار الحرب والسلم واحتكار ما يسمى العنف الشرعي بمعنى قوة الجيش والشرطة والسلاح، وإذا فقدت هذه المقومات فقدت السيادة".

وأشار إلى أن حماس انقلبت على السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية في عام 2006، وألقى عناصر حماس الملثمين بأفراد السلطة الوطنية من فوق الأبنية.