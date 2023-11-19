السعودية تسمح للوافدين العمل بهذه المهن وبدون كفالة.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال المقيمين والوافدين على أراضيها. جاء ذلك في بيان صحفي من جوازات المملكة، حيث أشاروا إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي السعودية لتوفير بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية الهدف من هذه التجديدات هو تقليل الاستغلال الذي قد يواجهه العمال على يد الكفلاء، وضمان حقوقهم وكرامتهم. ومع هذه التغييرات، يتمكن الوافدين من التحرك والعمل بحرية أكبر داخل المملكة. الحرية في الاختيار والتنقل للعمل داخل المملكة

أصبح بإمكان الوافد الآن نقل كفالته بنفسه، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. وهذا يعني أيضًا أنه يستطيع السفر خارج المملكة دون الحاجة لأخذ الموافقات المعتادة من الكفيل لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد أتاحت الحكومة السعودية الفرصة للوافدين للعمل في مجموعة من المهن دون الحاجة إلى موافقة الكفيل, على الرغم من النمو الملحوظ في الاقتصاد السعودي، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل. من هذه التحديات توجيه وتشجيع الشباب السعودي للانضمام إلى سوق العمل، والحد من نسبة البطالة بينهم. لكن مع هذه التحديات، تأتي الفرص. الحاجة الملحة للابتكار وتقديم حلول مبتكرة قد دفعت الشرباب إلى التفكير خارج الصندوق واستكشاف فرص جديدة، سواء في المجال التكنولوجي أو الابتكارات الصغيرة والمتوسطة

المهن المتاحة للعمل بدون كفيل في السعودية

يستطيع الوافدين الآن العمل في مجموعة واسعة من المهن دون الحاجة إلى كفيل، وهي كالتالي:

مجال التوريدات. الورش والحرف اليدوية. المقاولات. المهن الإدارية. مدير المبيعات. السكرتير التنفيذي. مدير تنفيذي. مهندسين الميكانيكا. الأطباء وطاقم التمريض. المهندسين سواء كانوا مدنيين أو انشائيين أو من مجال الكهرباء. مدراء الحسابات. المدراء الإداريين.

تأتي هذه التغييرات في إطار السعي المستمر من قبل وزارة الخارجية السعودية لتحسين نظام العمل داخل المملكة. وبالرغم من أن هذا النظام الجديد يأتي مع بعض الشروط، إلا أنه يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال وتقديم بيئة عمل أكثر إنصافًا.

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