قرار يتخذه ايلون ماسك بحق الحسابات الداعمة لفلسطين على منصة إكس !

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل “إنهاء الاستعمار” على منصة “إكس”، بزعم أنها تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود.

كما اعتبر ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن مصطلح “إنهاء الاستعمار”، الذي تستخدمه حسابات داعمة لفلسطين، “يدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود”.

وتابع في منشور عبر المنصة: “كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن إنهاء الاستعمار، ومن النهر إلى البحر، وما شابه ذلك من العبارات الملطفة، تعني بالضرورة الإبادة الجماعية”.

كما أكد ماسك، عزمه تعليق أي حساب يتداول هذه المصطلحات عبر منصة “إكس”، على اعتبار أنها “دعوات واضحة للعنف الشديد”، على حد زعمه.

يشار إلى أن ذلك يأتي بعدما أدان البيت الأبيض، الجمعة، ما وصفه بـ”الترويج البغيض” لمعاداة السامية من قبل ماسك، بعد تبنيه منشورا على منصة “إكس”.

هذا وكان ماسك، أعرب عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على “إكس” جاء فيه: “يستخدم اليهود ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم”، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: “لقد قلت الحقيقة”.

كما اتهم المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس، ماسك، بـ”الترويج البغيض” لمعاداة السامية، حسبما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال بيتس، “ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية”.

وأردف “علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية”.