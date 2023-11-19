الاعلان عن خطف "الحوثيين" لسفينة شحن في البحر الأحمر تابعه لإسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي في اليمن اختفطت سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر.

وأضاف في بيان له: "اختطاف سفينة الشحن على يد الحوثيين جنوبي البحر الأحمر هو عبارة عن حادث خطير للغاية على الصعيد الدولي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة".

وتابع: "لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.