صدمت جميع المغتربين.. السعودية تعلن عن الشروط جديدة للانتقال من عمل الى اخر

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الغاء نظام الكفيل السعودية تطبق نظام جديد للعمل، وياتي هذا القرار بعد إلغاء نظام الكفيل في جميع ارجاء المملكة ٢-خدمة الخروج والعودة ٣- خدمة الخروج النهائي.

وتتوفر هذه الخدمات عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية أن المبادرة لن تشمل خمس مهن هي :(السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.) كيفية الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة إلى السعودية بعد تطبيق النظام الجديد، وفقًا للدليل الاسترشادي الذي وضعته وزارة الموارد البشرية السعودية.

ماهي الخدمة هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط. ضوابط الاستفادة من الخدمة حددت الوزارة عدة ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة من هذه الخدمة بجانب العالم والفئات المستثناة.

ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة -سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد. - أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.

-الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر3 أشهر.

- توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.

- ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%. - وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ضوابط خاصة بالعامل الوافد: -أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

-أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.

-أن يكون العامل على رأس العمل.

-عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

-الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

ضوابط للفئات المستثناة من هذه الخدمة وهم: -عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.

-عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

-عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة.

-إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل. -موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

وتشترط الوزارة وجود حساب إلكتروني له على منصة "قوى" التابعة للوزارة لكلًا من المنشأة الجديدة والعاملة. إجراءات طلب الخدمة.

تنفذ الخدمة على أربع مراحل هي:

-تنشئ المنشأة الجديدة عرضًا وظيفيًا لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة "قوى".

منصة قوى: هي منصة توفر خدمات تتيح لك إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة. الخدمات المقدمة عبر المنصة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين