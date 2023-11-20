عملية تعد الأخطر .. وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل كمين نصبه مسلحون فلسطينيون

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد إن "المقاومة" نصبت كمينا وحواجز بالمسامير على شارع قرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

من جهتها أفادت "القناة 14" العبرية بأن مسلحين فلسطينيين نصبوا كمينا قرب سلفيت وحواجز بالمسامير على شارع رقم "5" قرب بلدة الزاوية.

وأضافت أنهم أوقعوا مركبات مستوطنين في الكمين ثم أمطروا اثنتين منها بالرصاص وأصابوهما، فيما أصيبت 3 مركبات أخرى بالمسامير.

وأكدت القناة العبرية أن منفذي العملية انسحبوا من المكان، مؤكدة في السياق أن عملية سلفيت "خطيرة".

وذكر مدونون ونشطاء أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا على مدخل بلدة الزاوية قرب سلفيت.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة للمستوطنين هذه الليلة عند مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية.

وأكد أنه لم تقع إصابات بينما لحقت أضرار مادية بالمركبة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية