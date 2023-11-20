خبرا سارا تزفه السعودية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاع الخاص

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، عن إسهام الصندوق في دعم رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال.

وقال الجعويني في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، اليوم السبت، "انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".

ابتداء من 5 سبتمبر

وتابع: "تنطبق الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023 ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة .

أبرز التحديثات :

1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها "4000" ريال. 2- الغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يوم" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية. 3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يوم" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من " اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يوم" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة. 5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يوم" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.