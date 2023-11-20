اول تعليق لـ نتنياهو بشأن احتجاز جماعة الحوثي للسفينة إسرائيلية

الرياض - محمد الاطلسي - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية

ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد نشر سابقا في بيان له: "اختطاف سفينة الشحن على يد الحوثيين جنوبي البحر الأحمر هو عبارة عن حادث خطير للغاية على الصعيد الدولي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة".

وتابع: "لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل