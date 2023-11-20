لأول مرة.. كتيبة إسرائيلية مختلطة تضم مقاتلات ومقاتلين تشارك في حرب غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة مختلطة تابعة لكتيبة "شاحار" في لواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية انضمت إلى نشاط القوات البرية على أرض قطاع غزة.

وكتب أدرعي عبر قناته على "تيلغرام": "مقاتلات ومقاتلو الكتيبة، بقيادة قائدة الكتيبة، الليفتنانت كولونيل يردين انضموا إلى مجموعات القتال اللوائية التابعة للفرقة 162 للقيام بمهام متنوعة حسب خبراتهم ومن بينها مهام تمشيط المباني والعثور على الوسائل القتالية. المقاتلات والمقاتلون انضموا إلى مقاتلي مجموعة القتال اللوائية 460، ومعهم تصرفوا في مخيم "الشاطئ" الذي يُعد أحد المعاقل الرئيسية لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف: "خلال نشاط القوات التابعة للواء الكوماندوز في أحد فنادق غزة، تم القيام بعملية اقتحام بارد من قبل قوة تابعة للواء الإنقاذ التي اشتركت معها. وبعد عمل قوات الإنقاذ تم الكشف عن طابق آخر تحت الأرض حيث تم العثور على وسائل قتالية ومواد استخباراتية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وختم أدرعي: "منذ دخول القوات إلى القطاع، لواء الإنقاذ والتدريب يقود مجهود الإنقاذ والنقل من المباني ومواقع الدمار حسب المتطلبات العملياتية".

وقال الجيش في بيان له إنه سمح بنشر مقتل الرقيب (احتياط) ياكير بيطون 34 عاما من القدس، والرقيب أول راني طحان 40 عاما من ميدان نعمية، من الكتيبة 8717، اللواء 261، والرائد (احتياط) تشين ياهالوم 35 عاما من كفار عازار، ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية، أمس السبت في معركة شمال قطاع غزة.

المصدر: RT