الكشف عن محتوى حمولة السفينة المحتجزة في اليمن !

الرياض - محمد الاطلسي - رجح خبير مصري، الاحد، احتمال وجود حمولة عسكرية على متن السفينة الإسرائيلية التي احتجزتها القوات اليمنية في باب المندب.

وأفاد الخبير سامح عسكري بأن السفينة “غالاكسي ليدر” والتي تحمل قرابة 48 الف طن ويزيد طولها عن 149 طن مخصصة لنقل المركبات وعليها طاقم من عشرات الأشخاص. في إشارة واضحة إلى انها تقل شحنة معدات عسكرية للاحتلال .

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعترف في وقت سابق نجاح الحوثيين من الاستيلاء على السفينة والتي تقل نحو 52 بحارا خلال ابحارها في البحر الأحمر الذي أعلنته قوات صنعاء مغلقا في وجه السفن الإسرائيلية حتى وقف الجرائم الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.

ويتوقع ان يكشف متحدث قوات صنعاء العميد يحي سريع في وقت لاحق اليوم تفاصيل ما تحتويه السفينة.