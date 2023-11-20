أبو عبيدة في حفل تخرج بمحافظة إب اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر مقدم حفل تخرج لطلاب جامعة يمنية متشبها بـ"أبي عبيدة" ملثمًا، ويربط على رأسه شارة زرقاء، كشارة كتائب القسام.

وخطف مقدم الحفل ، الأنظار، بتقديمه الحفل على طريقة ناطق كتائب القسام "أبي عبيدة".

وحظي الفيديو بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول مقدم الحفل إتقان المشهد بطريقته الخاصة.

ويحظى ناطق كتائب القسام "أبوعبيدة" بشعبية واسعة، حيث تصدر واجهة الحرب الإعلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان لخطاباته وإيجازاته صدى واسعًا في الأوساط العربية والإسلامية، حيث رفعت صورته قبل أيام على جدران قلعة صلاح الدين، في تركيا، كنوع من الإعجاب بشخصيته.