انت الان تتابع خبر الملكة رانيا تعطي دروس في الاناقة باطلالتها الساحرة في أمريكا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الملكة رانيا تفاجئ الجمهور باطلالاتها المحتشمة، حيث ظهرت خلال زيارتها لأمريكا مؤخرا، بعدة اطلالات تألقت من خلالها بشكل كبير.

اشاد الجمهور باطلالات الملكة الاردنية، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية والاحتشام والأسلوب الراقي الذي عودتنا عليه الملكة رانيا دائماً.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها بصورها عبر صفحتها الخاصة الإنستغرام منذ وصولها وتميزت إطلالاتها بالتنوع وإعطائنا دروساً في الأناقة بخياراتها المثالية للألوان والموديلات التي ارتدتها لتخطف بها أنظار العالمازالت الملكة رانيا تفاجئ الجمهور باطلالاتها المحتشمة، حيث ظهرت خلال زيارتها لأمريكا مؤخرا، بعدة اطلالات تألقت من خلالها بشكل كبير.

اشاد الجمهور باطلالات الملكة الاردنية، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية والاحتشام والأسلوب الراقي الذي عودتنا عليه الملكة رانيا دائماً.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها بصورها عبر صفحتها الخاصة الإنستغرام منذ وصولها وتميزت إطلالاتها بالتنوع وإعطائنا دروساً في الأناقة بخياراتها المثالية للألوان والموديلات التي ارتدتها لتخطف بها أنظار العالم.م.في أول يوم لها في أمريكا، أثناء مقابلتها مع سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن في نيويورك خلال نشاط لمنظمة اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال، اختارت الملكة رانيا إطلالة داكنة من دار أزياء ديور Dior مجموعة خريف وشتاء 2023.

تفاصيل إطلالات الملكة رانيا العبد الله في أمريكا

وفي يوم آخر خلال انضمامها إلى مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي ارتدت الملكة رانيا بدلة رسمية ساحرة باللون الأحمر الغني من دار أزياء Gabriela Hearst مجموعة ربيع وصيف 2022.

وخلال مقابلتها للنائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد اختارت الملكة رانيا إطلالة كلاسيكية مع لمسة عصرية مكونة من قميص أبيض من علامة Ports1961 وتنرة بنسيل سكيرت باللون الأحمر الطوبي من دار ماكس مارا Max Mara وحملت حقيبة مويل Small GV3 Flap Bag من دار جيفنشي Givenchy وأكملت إطلالتها بحذاء ميتاليك من جيمي شو Jimmychoo وأقراط ذهبية متدلية من علامة المجوهرات Lana jewelry.