افتتاح فندق واجنحة برج السفينة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن السياحي بكلفة ثلاثة ملايين دولار

الرياض - محمد الاطلسي - افتتح وكيلا محافظة عدن الدكتور / رشاد شائع والاستاذ / محمد سعيد المفلحي فندق واجنحة برج السفينة بمديرية المنصورة للمستثمر /عبدالجليل عبدالسلام المريسي ،والذي تبلغ تكلفته ثلاثة ملايين دولار.

وبعد قص الشريط وقطع التورتة ايذانا بافتتاح فندق واجنحة برج السفينة السياحي رسميا .

طاف وكيلا المحافظة باجنحة الفندق الذي يتكون من ثمانية طوابق ويحتوي على اكثر من " 70" غرفة و"12" جناحا، منهااجنحة ملكية لخدمات رجال المال ١والاعمال ،بالاضافة الى مطعم وسوبر ماركت واستراحة مقيل " قيرمانة " وغيرها .

وفي تصريح ل"وسائل الاعلام" اشاد وكيل المحافظة الدكتور / رشاد شائع ،بماحواه فندق واجنحة برج السفينة السياحي من تجهيزات حديثة وخدمات فندقية وسياحية راقية وما سيوفره من فرص عمل للشباب .

وعبر عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الفندق نيابة عن معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ / أحمد حامد لملس ،وبمعية أخيه الاستاد/ محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة عدن ،والذي سيمثل اضافة جديدة للمنشآت الفندقية والسياحية بالعاصمة عدن .

وجدد حرص قيادة المحافظة في تسهيل وتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية كون مدينة عدن ،مدينة واعدة بالمجال الاستثماري وفي جميع المجالات خصوصا المجال السياحي.

وقال ان افتتاح هذا المشروع الفندقي والسياحي في هذا الوقت يؤكد وبما لايدع مجالا للشك على ما شهدته مدينة عدن من استقرار في مجمل الاوضاع خصوصا الجانب الامني .

من جانبه عبر المستثمر المالك لفندق واجنحة برج السفينة السياحي / عبدالجليل عبدالسلام المريسي ،عن شكره لقيادة محافظة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ المحافظة الاستاذ / احمد حامدلملس ولمدير عام مديرية المنصورة الاستاذ / احمد علي الداؤودي على دعمهم وتشجيعهم لانجاح هذا المشروع السياحي والذي يحتوي على ارقى المواصفات الفندقية والسياحية وجاء انشاؤه حبا وعرفانا للمدينة التي احتضنت الجميع وكانت ومازالت المدينة التي تجسدت فيها وشائج التقارب والتجانس والإخاء في كل المراحل ورغم كل المنعطفات السياسية التي مرت بها.

كما عبر عن شكره لكل القيادات التنفيذية وكل الذين شاركوا في حفل افتتاح الفندق .

داعيارجال المال والاعمال الى الاستثمار في العاصمة عدن في مختلف المجالات .

حضر الافتتاح قائد شرطة القاهرة العقيد محمد عمر عبدالله وعدد من المسؤلين ورجال المال والاعمال واخرون.