من هو المستفيد الوحيد من اختطاف الحوثيين للسفينة في البحر الأحمر ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أكد سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، أن قرصنة مليشيا الحوثي واختطاف سفينة تجارية في البحر الأحمر، هي فكرة إيرانية لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وقال نعمان، في منشور على فيسبوك، "تمخض الجبل فولد "قرصاناً" .. اليمن حارسة أهم ممر بحري منذ القدم ، وحامية أهم الطرق البحرية ، تمتد شواطئها البحرية على طول 2200كيلو متر ، عدا جزرها العديدة ومياهها الاقليمية والاقتصادية الخالصة".

وأضاف أن اليمن "بلد يشكل البحر أحد أهم أعمدته الاقتصادية ، يجرها الحوثي الى القرصنة ضمن سلسلة عمليات التدمير الممنهج التي يقوم بها لهذا البلد".. متسائلًا: "لماذا كل ذلك يا ترى؟".

وردًا على تساؤله، قال نعمان: "إبحث عن الجواب في الدور الموكل لأذرع المشروع السياسي الايراني في المنطقة والذي ستكشف الأيام أن ما يقومون به لا يخدم سوى توسيع النفوذ الاسرائيلي في المنطقة".

يأتي ذلك عقب احتفاء كبير أبدته المليشيات الحوثية باختطاف سفينة تجارية، في البحر الأحمر، بمزاعم مناصرة القضية الفلسطينية.