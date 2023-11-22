تفاصيل صعبة .. طباخ ملوك السعودية يكشف أسرار وأسباب بكائه المستمر داخل الحمام ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - الشيف السعودي توفيق القادري، الشهير بـ"طباخ الملوك"، تفاصيل أصعب موقف مرَّ بهِ في حياته، والذي بسببه انهار باكيًا في الحمام، والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته.

وقال "القادري" خلال مقابلته مع برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة "MBC"، الاثنين: "أنا بدأت من تحت الصفر وقد واجهت صعوبات حتى أصل للصفر"، مبينًا أنه كان متزوجًا وانفصل عن زوجته.

وأضاف "طباخ الملوك": أنه كان يقوم بدور الأب والأم لأبنائه؛ حيث كانت الصغرى فتاة تبلغ 3 أعوام، وولده الكبير يبلغ 6 سنوات، واستمر كذلك حتى تمكنوا من إنهاء المرحلة الجامعية.

ووصف "القادري" تلك المرحلة بـ"الصعبة"؛ نظرًا لأنه كان يذاكر الدروس لأبنائه ويشتري لهم الملابس حتى تسريح شعر بناته، مبينًا أنه عندما كان يشعر بالضيق كان يدخل الحمام ويبكي من شدة الصعوبات.

وتابع "طباخ الملوك": أنه حاليًا يشعر بالراحة "بفضل الله أولًا" حتى تحمل تلك المرحلة الصعبة، متمنيًا أن لا يعيش أي أحد تلك اللحظات التي مرَّ بها.