مستشارة سعودية تكشف السر وراء زيادة نسب الطلاق والخلع في المملكة..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أشارت المستشارة الأسرية الدكتور الهنوف الحقيل، إلى أن الفهم الخاطئ للحرية لدى بعض النساء أحد أسباب زيادة حالات الطلاق والخلع.

وأوضحت الهنوف الحقيل، خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن اليوم أصبح لدى بعض النساء فهم خاطئ لمفهوم ومعنى الحرية مشيرةً إلى أن البعض من النساء بدأن يروجن لمفاهيم تبعها قرارات ليست في صالح الأسرة التي عملت المرأة واجتهدت في بنائها على مر سنوات، وتراها تُهدم في لحظة.

ولفتت الحقيل إلى أن المرأة حصلت على مكانتها وحظيت بنقلة يشهد بها الجميع، ولكن سوء الفهم من بعض النساء كان له سلبيات على الأسرة والعلاقة الزوجية، والبعض من النساء اتخذن مسار حرية خاطئة انتهى بالخلع أو فسخ الزواج.

وأكدت أن نسب الخُلع والفسخ أعلى من نسب الطلاق، وفقًا للحالات التي تم مراجعتها في العيادة.