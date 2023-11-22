بجهود دولتين .. اتفاق جديد لإنهاء الحرب في غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال

الرياض - محمد الاطلسي - نقلت شبكة سي بي إس عن مصدر مطلع على مسودة اتفاق بين الأطراف المتفاوضة بشأن الرهائن الإسرائيليين أن الاقتراح بصيغته الحالية سيتضمن إطلاق سراح 50 رهينة في اليوم الأول مع توقف محدود للقتال سيستمر حوالي أربعة أيام لمدة ست ساعات في اليوم.

وأضافت: بحال تم إطلاق سراح الرهائن مع الإيقاف المؤقت لإطلاق النار كما هو مخطط له فسيكون هناك إطلاق ثانٍ لحوالي 20إلى 25 رهينة.

وتابعت: في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق ثابت في متناول اليد بل هناك مسودة اتفاق مكتوبة يتم تمريرها بين الأطراف التي لا تزال حبيسة محادثات صعبة للغاية تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة وقطر.