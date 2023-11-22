هام جدا.. أمريكا تحذر من خطة جهنمية تنفذها الصين لإزالة إسرائيل من الوجود

الرياض - محمد الاطلسي - يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تيك توك أكبر عملية استخباراتية أجنبية في التاريخ الأمريكي، وفق مفوض لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين جاكوب هيلبيرغ.

يرى هيلبيرغ أن منصة تيك توك ساهمت بنشر محتوى مناهض لإسرائيل، مشكلة خطرا وجوديا على المصالح الأمنية الأمريكية. وتمتلك المنصة، غير المسبوقة، إمكانية النشر الشامل للدعاية الشخصية، وجمع بيانات المستخدم الأمريكي. كما تمتلك جميع السمات المميزة للعمليات الاستخباراتية الشاملة ضد الولايات المتحدة.

أظهر التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية أن أكثر من 150 مليون أمريكي يعتمدون على تيك توك للحصول على أخبارهم. بينما يستخدم أكثر من 50% من جيل Z المنصة كمحرك البحث المفضل لديهم.

وندّد المسؤولون الأمريكيون بالمنصة واعتبروها مصدرا للمعلومات المضللة. أما المتشككون فقالوا أن هذه المخاوف مبالغ فيها لأن المعلومات الموجودة هي من إنشاء المستخدم بالكامل. لكن المسؤولين الأمريكيين مصرّون عل أن المنصة تستطيع تضخيم مواد معينة ودفن أخرى من خلال خوارزميات معينة، وفق مارك وارنر، رئيس شركة Intel في مجلس الشيوخ.

وأكبر مثال على صدق مخاوفنا تداول هاشتاغين يتعلقان بالحرب على غزة. أحدهما: Free Palestine# وهو الأكثر رواجا بنسبة 96%. أما الآخر فهو Stand With Israel# الذي لا يتجاوز3%.كما أثارت "رسالة بن لادن إلى أمريكا" التي اجتاحت مواقع التواصل غضب المسؤولين الأمريكيين.

ويقول هيلبيرغ أنه التقى بأكثر من 100 مشرّع في الكابيتول هيل يتفقون كلهم على مزيد من التدقيق في استخدام التكنولوجيا الصينية. وسيحظى تيك توك بالتدقيق المستمر الذي يتطلبه.