على خلفية اختطاف الحوثيين السفينة الإسرائيلية .. محامي صالح يهاجم مفتي سلطنة عمان

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم المحامي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والقيادي المؤتمري محمد المسوري مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي عقب تعليقه على حجز الحوثيين للسفينة الاسرائيلية.

وقال المسوري إن على مفتي سلطنة عمان عدم التحدث باسم الشعب اليمني في احتجاز السفينة لأن جماعة الحوثي ليست من الشعب.

وكتب المسوري في منشور له على حسابه في منصة "أكس" : إلى مفتي سلطنة عمان الشقيقة:

لايحق لك ولا لأي كائن في الأرض أن يصف الحوثي بالشعب اليمني، فالحوثي ليس الشعب ولا يمثل الشعب".

وأضاف " لا يحق لك التحريض على أعمال القرصنة وإلحاق الضرر باليمن وبأشقائنا في مصر والسعودية والأردن..الخ.. لا يحق لك التدخل في الشأن اليمني.. وكفى".

وقال مفتي سلطنة عمان في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي " إنا لنشكر من أعماق قلوبنا وخالص طوايانا الشعب اليمني العربي الأصيل المسلم الشقيق على خطوته الإيجابية في تصديه للسفن الصهيونية، فقد قال فصدق ووعد فوفى فلله دره".