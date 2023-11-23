فنان مصري شهير يثير جنون إسرائيل ويطلق على نفسه اسم "أبو عبيدة"

الرياض - محمد الاطلسي - اثار الفنان محمد رمضان، الجدل بعد رده على القناة العاشرة الإسرائيلية، والتي كانت قد هاجمته وطالبت بمقاطعة أعماله، بعد أن طالب رمضان الدول العربية بشن الحرب لنصرة غزة من القصف الذي تتعرض له.

فيديو، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي شنته عليه القناة قائلاً من خلاله إنه يوجه رسالة إلى القناة العاشرة الإسرائيلية، بشكل خاص، وهي "شخصيتي في المسلسل الجديد هتكون اسمها أبو عبيدة"

.وكانت قد هاجمت القناة العاشرة الإسرائيلية، محمد رمضان، بسبب الفيديو الذي خرج به وطالب الدول العربية بالحرب لنصرة غزة، وقالت القناة أن محمد رمضان يعد أحد أنجح نجوم البوب في العالم العربي، ويحظى بشعبية خاصة لدى الجمهور الإسرائيلي، حيث حققت أغنيته "مافيا" نجاحا كبيرا في إسرائيل أيضا وحصدت ما يقرب من 250 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب". وبعد انتشار هذا الفيديو، تم حذفه من على تطبيق "تيك توك"، مع استمرار وجوده على صفحة "الفيس بوك وانستجرام"، مما أثار ذلك الجدل بشكل أكبر حول شخصية محمد رمضان الفنان "محمد رمضان"