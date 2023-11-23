السعودية توجه ضربه موجعه لهذه الدولة وترحل المتواجدين ومنعهم نهائياً من العودة

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الموارد البشرية السعودية أصدرت قرارًا في عام 2023 يتعلق بتوطين مجموعة من المهن، تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم سوق العمل، وضمان توفير فرص متساوية في المجتمع، ودعم الاقتصاد السعودي، من بين المهن التي سيتم توطينها تشمل المترجمين، ومديري شؤون العمال والعمال، وخبراء اللغات، وكتّاب الشكاوى والتقارير، ومديري الموارد البشرية، وموظفي استقبال الفنادق، وغيرها.

حددت الجهات الحكومية السعودية قائمة بالمهن التي يمكن للمقيمين الأجانب العمل بها داخل المملكة، وتشمل هذه المهن الأمين الطبي، ومديري المبيعات، والصيادلة، وأمناء الحسابات، ومندوبي المشتريات، والسكرتير التنفيذي، والبائعين، والمراقبين، وحراس المستودعات، ومهندسي القيادة. في منطقة عسير، حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسموح بها، بما في ذلك العمل في الجمعيات المدنية، ومكاتب البريد، والعمل في مكاتب السياحة والسفر، ومكاتب شركات التأمين، والعمل في المراكز التجارية والأسواق، والتعليم الخاص للفتيات من جميع الفئات العمرية.

للعمل في مجالات السياحة والسفر وشركات التأمين، يجب على المواطنين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٠ سنة التقديم. يجب عليهم تقديم المعلومات الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف. سيتم تنفيذ خطة التوطين بتدريج، حيث سيتم توطين ٣٥٪ من المهن في إبريل ٢٠٢٣ في المرحلة الأولى، ثم سيتم زيادة نسبة التوطين إلى ٤٠٪ في ٢٤ مارس ٢٠٢٤ في المرحلة الثانية. سيتم تطبيق هذا القرار على جميع المؤسسات، باستثناء المهن غير المرخصة.

قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد بعض المهن التي لا تدرج ضمن القائمة المعتمدة، وتشمل هذه المهن مهنة العامل التنظيف، ومن يقوم بتحميل وتفريغ البضائع في مجموعة من المجالات، والمتخصصين الذين يمتلكون خبرة متخصصة في تشغيل ألعاب أخرى. وهذا يعني أن هذه المهن لن تتأثر في عام ٢٠٢٣.