محلل سياسي : بعد اختطاف السفينة الإسرائيلية "أمريكا وإسرائيل لن تعاقب الحوثيين بل ستعاقب اليمنيين" !

الرياض - محمد الاطلسي - توقع محلل سياسي يمني الخطوة الأمريكية والإسرائيلية المرتقبة للرد على اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال المحلل السياسي عبدالستار الشميري، هجمات الحوثيين بأنها “رادار لاتجاهات السياسة الإيرانية”. ويرى أن “إيران لا تريد الدخول في الحرب مباشرة لأنها تحسب حساباتها”.

وأشار الشميري، في حديث مع صحيفة “العربي الجديد” إلى خشيته من أن تتجه الأمم المتحدة وأميركا وإسرائيل أو غيرها “لمعاقبة اليمنيين، لا معاقبة الحوثيين، وذلك بتقليل الموارد من القمح أو غيره، أو محاصرة اليمن”.

ولفت إلى أنّ “من المبكر القول إن هناك ردود فعل عملية على جماعة الحوثيين إلا في بعض أروقة الولايات المتحدة بتصنيفها جماعة إرهابية”.