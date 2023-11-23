رسميا.. الجوازات تكشف عن عقوبة كل مقيم يستقدم عائلته ويقوم بهذا الإجراء الشائع بالسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الجوازات السعودية تفاصيل جديدة بشأن تأشيرات الزيارة وتأشيرات الإقامة في المملكة..من اهم هذه الشروط تحويل الزيارة إلي اقامة والابناء للعام 2023 م- 1444 هـ.

فقد اعلنت اشتراطات تحويل الزيارة إلي اقامة للزوجة والابناء في السعودية، وذلك في الفقرات التالية أن يوافق كفيل المقيم علي أن يتم تحويل الاستضافة الخاصة بالزائر إلي إقامة. أن يحصل المقيم علي كافة الجرعات التي تخص كورونا. لابد أن يتم حصول الزائر علي كافة الجرعات التي تخص كورونا.

اثبات الحصول علي جرعات كورونا من خلال صحتي أو توكلنا. لابد أن يكون الفرد الزائر من الفئات التي يسمح لها بالإقامة في السعودية.

رسوم تحويل الزيارة إلي اقامة للزوجة والابناء عند تحويل الزيارة إلي اقامة بالنسبة للزوجة والابناء في المملكة العربية السعودية، فمع الاشتراطات التي لابد من توفرها فلابد من دفع المقابل المالي من أجل تحويل تأشيرة الزيارة إلي تأشيرة إقامة بالنسبة للزوجة والابناء، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، رسوم تحويل الزيارة إلي إقامة للزوجة والأبناء، موضح إليكم كالتالي:- عند تحويلها إلي تأشيرة إقامة عمل سائق أو خادمة فيتم دفع ال600 ريال سعودي. أما عند تحويلها إلي تأشيرة إقامة متعددة فيتم دفع مبلغ ال5000 ريال سعودي.