غداً الساعة 7 صباحاً تبدأ الهدنة المؤقتة في قطاع غزة

الرياض - محمد الاطلسي - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة، والتي تضم 13 من النساء والأطفال".

وأوضح أنه "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام، كما سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدا في الساعة السابعة صباحا، في حين سيتم اطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرا".

وقال إنه "سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة، كما أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا من عملية تسليم الأسرى".

وأضاف: "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مشيرا إلى أن "دخول المساعدات سيبدأ فور بدء الهدنة".

كما شدد على أنه "ستتم مخاطبة أي طرف ينتهك الهدنة.. هدفنا الرئيس من الاتفاق أن يكون دافعا لمزيد من الهدن ويقود إلى إنهاء الحرب".

هذا وأصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT