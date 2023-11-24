دولة عربية تتحدى العالم وتعلن الحرب على إسرائيل بكل جرأة وتجاوز لكل التحذيرات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة عربية رسميا الحرب على اسرائيل بعد استهدافها مدن اسرائيلية بصواريخ مجنحة طويلة المدى وطائرات مسيرة.

وحذرت جماعة الحوثي، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ "رد مناسب" على هذه الخطوة، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وحذر قائد قوات الدفاع الساحلي محمد القادري، غداة إعلان الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني "من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم" متوعدا "برد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع".

من جهته أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه لا حديث عن الافراج السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة الحوثي قبل وقف الحرب في غزة.

وتتعرض مدن اسرائيلية منذ أسابيع لهجمات متتالية من اليمن بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على إيلات والجنوب.