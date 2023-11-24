قائد الجيش الثاني المصري يهزّ أمريكا وإسرائيل بتصريحاته النارية

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت تصريحات قائد الجيش الثاني المصري الميداني السابق اللواء أحمد وصفي عن "إسرائيل" خلال الأيام الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي. وعاد اسم اللواء أحمد وصفي للظهور من جديد، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب البيان الذي نّسب إليه ويعلق على الحرب في غزة وتداعياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وحمل عنوان بيان اللواء وصفي "من مقاتل مصري إلى مخربي السلام" والذي تحدث فيه عن محاولات وخطط لتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة وأقاليم ذات توجهات مذهبية وقبلية، لتسهيل السيطرة على قدرات وثروات ومقدرات منطقة الشرق الأوسط، والتحكم في الممرات البحرية بالمنطقة.

وقال إن المواطن والمقاتل العربي سئم من صادرات الغربية المفسدة إلى دول المنطقة، والتي تتنوع سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو عسكريا.

وحذر اللواء أحمد وصفي أن جيوش وشعوب المنطقة مستعدة للموت دفاعا عن أهلها وأوطانها وترابها، وقال: "احذروا غضب ونفاد صبر الشعوب العربية".