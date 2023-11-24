انت الان تتابع خبر موسم الرياض يعلن إطلاق تحديات مسابقة "البلوت" والكشف عن قيمة الجائزة الكبرى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت موسم الرياض 2023 عن إطلاق مسابقة البلوت في تحديات مثيرة تصل قيمة جوائزها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع. ومن المقرر أن تستمر التحديات لمدة ثمانية أسابيع، حيث سيتنافس الفرق الفائزة في هذه التحديات على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال في الأسبوع التاسع. ستقام هذه المسابقة الشيقة في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

تعتبر مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار. وقد حظيت هذه الرياضة بشهرة واسعة وشعبية كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع، ولذلك فإنها تستقطب عدداً كبيراً من الزوار خلال فترة الموسم.

إلى جانب المسابقة، ستتوفر مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات الموسيقية في بوليفارد سيتي. كما ستتوفر مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب والتجارب الترفيهية المميزة لتلبية احتياجات ومتطلبات الزوار. يمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://webook.com/ar-SA/events/baloot-challenge