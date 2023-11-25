وقوع مجزرة راح ضحيتها طلاب يمنيين في هذه المدينة الروسية (تفاصيل+اسماء)

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت إحدى المدن الروسية، خلال الساعات القليلة الماضية، وقوع مجزرة مرورية راح ضحيتها طلاب يمنيين.

وقالت مصادر يمنية، أن أربعة طلبة يمنيون توفوا جراء حادث سير مؤلم، قرب مدينة سيجيزا في كاريليا بجمهورية روسيا الاتحادية.

وبحسب المصادر، فإن الحادث المروع تسبب في وفاة أربعة من الطلاب اليمنيين وهم: "نزار سعد محمد عبدالوهاب نعمان، وماجد سمير ثابت، و عبدالقادر محمد عبدالرحمن العمودي، وسليم سعيد محمد البعداني".

وتحتضن روسيا عشرات الطلبة اليمنيين الدارسين في عدد من الجامعات والمدارس، ضمن قوام الجالية اليمنية المتواجدة هناك.