هل نبوءة أينشتاين بنهاية العالم اقتربت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال العالم الشهير ألبرت أينشتاين، أن النحل حين يختفي من الأرض، فسيكون ذلك نهاية العالم.

وبدأ القلق ينتشر في أوساط العلماء من شواهد انقراض النحل، حيث يؤكدون أن مستعمرات النحل تشهد انخفاضا متواصلا منذ أكثر من نصف قرن، لكن وتيرة هذا "الانقراض" تسارعت في السنوات القليلة الماضية.

وتشير تقديرات مختلفة للخبراء إلى نفوق ما بين 50 على 80 بالمئة من النحل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في حين تقدر هذه النسبة بالنسبة لروسيا بـ40٪.

المتخصصون في هذا السياق يحذرون من أن النحل سيختفي إلى الأبد بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ إجراءات تغير الوضع القائم بطريقة جذرية.