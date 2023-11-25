أول تعليق لـ"ساويرس" بشأن الترشح والتصويت في الانتخابات المصرية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، عن موقفه بشأن الترشح و التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.

ووجه متابع سؤالا ل "ساويرس" عبر حسابه على منصة إكس، كان نصه: " سؤال بس ياريت الإجابة بكل صراحة وشفافية إن شاء الله ناوي تنتخب مين ؟". ورد ساويرس قائلا: " مش هنتخب..".

ودعا متابع آخر ساويرس للترشح للرئاسة، قائلا بالعامية: "ما ترشح نفسك يا هندسة بس توعدنا متعملش حفلات والمناظر اللي بنشوفها وصوتنا معاك كعقلية اقتصادية"، ليرد ساويرس بتعبيرات ضاحكة: "بناقص.... إلا الحفلات".

مش هنتخب ... https://t.co/jGFvTUp1GA- Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) مش هنتخب … https://t.co/jGFvTUp1GA — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 23, 2023