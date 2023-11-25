العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف عن مفاجأة كبيرة ستحدث في السعودية وتصدم العالم..إنها اقوى مما تتخيلون !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها للفترة المقبلة، حيث تحدثت عن مفاجأة كبيرة سوف تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال الفترة المقبلة وتثلج قلوب كل العرب وتسعدهم.

وفي سلسلة توقعات جديدة عرضتها عبر قناة الجديد اللبنانية، قالت ليلى عبد اللطيف ان السعودية سوف خلال الفترة القادمة، وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مجمع جامعي ضخم، يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية الحديثة، ويضم جميع التخصصات الطبية.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن الطلاب العرب لن يتوجهوا خلال الفترة المقبلة للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسوف يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في المجمع الحديث التي سيتم انشاءه حسب توقعاتها.

اخر توقعات ليلى عبد اللطيف

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها على قناة "الجديد" اللبنانية، أنها تتوقع ان تشهد لبنان خلال الفترة المقبلة الكثير من الأحداث المفزعة، ابرزها عملية اغتيال تستهدف شخصية سياسية بارزه وسوف يروح ضحيتها هو وافراد عائلته.

كما توقعت أن تتكرر عملية الاغتيال التي تستهدف شخصية سياسية بارزة على اراضي إحدى الدول العربية وسوف يروح ضحيتها هو وافراد عائلته أيضاً.