مسؤول اماراتي يكشف الخيارات المطروحة أمام إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن الخيارات المطروحة أمام إسرائيل، بشأن القضية الفلسطينية.وقال خلفان عبر حسابه على منصة X: "إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، أما أن تكون مجاورة لدولة فلسطينية معترف بحدودها الدولية، وأما أن تكون مجاورة لحركة نضال وتحرير وطني".

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي دخل في هدنة منذ أمس الجمعة مع حركة حماس لمدة 4 أيام، وتم تسليم الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، على أن تسلم الدفعة الثانية اليوم.

اسرائيل امام خيارين لا ثالث لهما أما أن تكون مجاورة لدولة فلسطينية معترف بحدودها الدولية واما ان تكون مجاورة لحركة نضال وتحرير وطني .