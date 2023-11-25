القسام تعلن اعدم فلسطينيينِ لهذا السبب الصادم!

الرياض - محمد الاطلسي - نقلت وسائل إعلام صحفية أنه تم إعدام شبان فلسطينيين بتهمة العمالة لإسرائيل في مخيم طولكرم للاجئين، وتم قتلهما بتعليقهما على عمود للكهرباء.

وأوضح المصدرأن القرار جاء عقب عمليات الاغتيال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الأسابيع الأخيرة، وعلقت كتيبة الرد السريع في طولكرم قائلة: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، دمتم لنا درعا ودمنا لكم سيفا مسلولا".وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "كتائب القسام" قامت بعليق شابان مساء اليوم بعد إعدامهما على عمود كهرباء وتجمهر بعض المواطنين حولهما.

وأوضحت أن الشابين اعترفا في فيديو مصور أنهما ساعدا الجيش الإسرائيلي في القضاء على مقاومين في طولكرم، حيث قال أحدهما إنه حصل على 17 ألف شاقل والثاني على 10 آلاف مقابل هذا التعاون.