خبير مصري يفجر مفاجأة: هذا السيناريو المتوقع حدوثه قريبًا "نبؤة زوال اسرائيل" !

الرياض - محمد الاطلسي - أكد كاتب وخبير مصري، أن نبوءة زوال إسرائيل ستتحقق قريبًا، مؤكدًا أن بقاء الاحتلال يمثل خطًا حقيقيًا على مصر وأمنها القومي.

وقال الكاتب والخبير المصري عبدالحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة.. مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض بإلقاء الإسرائيليين في البحر.

وأضاف قنديل خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن بقاء إسرائيل في المنطقة هو خطر في حد ذاته على أمن مصر وبقائها، مشيرا إلى أن الباب أغلق أمام حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن منظور انتهاء إسرائيل سيكون عبر إنشاء دولة واحدة عدد الفلسطينيين فيها أكثر من الإسرائيليين.. متوقعًا أنه "خلال الـ 40 سنة القادمين سيكون هناك دولة كبيرة في فلسطين فيها أقلية إسرائيلية".

وتأتي تصريحات قنديل، بالتزامن مع عودة التنبؤات حول زوال إسرائيل، عقب الضربة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية للاحتلال، والتي تعد الأولى من نوعها منذ 70 عامًا.