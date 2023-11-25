بارجة أمريكية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر وهذه الجهة هي المسؤولة عن الهجوم

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وزارة الدفاع الامريكية، السبت، 25 تشرين الثاني، 2023، عن تعرض بوارجها في البحر الأحمر لهجوم جديد.

وفي التفاصيل، نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن “البنتاغون” زعمها تصدي احدى بوارجها لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة اطلق من اليمن، مشيرة إلى أن الهجوم وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

هذا ولم توضح المصادر تفاصيل الهجوم وعدد المسيرات، لكنه يعد الرابع منذ اعلان قوات صنعاء دخولها على خط طوفان الأقصى لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة وحذرت فيه القوات الأجنبية في البحر الأحمر من مغبة التدخل.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الامريكية ببيانات متتالية تعرض بوارجها لعدة هجمات بطائرات مسيرة من اليمن إلى جانب اسقاط طائرة تجسس من نوع ام كيو 9.